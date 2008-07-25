На Прикарпатті стихія зруйнувала приватний будинок: господар загинув
10:58, 25 липня 2008Суспільство
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Жінки врятувалися
Сьогодні вночі через сильні дощі у селі Витвиця Долинського району Івано-Франківської області cтався зсув грунту.
Внаслідок цього було зруйновано приватний житловий будинок, що стояв на пагорбі, повідомили УНІАН у Долинській райдержадміністрації.
Господар будинку (1965 р.н.) загинув, а його дружині і матері вдалося врятуватися.
На місце події виїхали працівники районного управління МНС.
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