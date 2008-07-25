У центрі Одеси шквальний вітер і злива повалили понад 100 дерев

В Одесі внаслідок шквального вітру та зливи з градом, що обрушилися вночі на міські квартали, на вулицях і у скверах упало понад 100 дерев.

Про це повідомили УНІАН у міській службі оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Деякі з дерев обірвали дроти, повалили стовпи мережі енергопостачання.

Особливо постраждали, за словами чергового міської служби, центральні вулиці міста – від вокзалу до Дерибасівської. З ранку рятувальники розпилюють стовбури та гілки на Троїцькій, Успенській, Буніна, Великій Арнаутській та інших вулицях.

Без світла залишається низка будинків у центрі Одеси та на житловому масиві Котовського, у приватному секторі пошкоджено деякі ділянки газопроводу.

Бригади працівників МНС ліквідовують наслідки стихії.