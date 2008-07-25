Вселенський патріарх хоче побачити український Йордан (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україну для участі у святкових заходах з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі прибув Вселенський патріарх ВАРФОЛОМІЙ I.

У київському аеропорту “Бориспіль” його зустрічали Президент України Віктор ЮЩЕНКО, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, заступник міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, екс-Президент України Леонід КРАВЧУК, народні депутати та представники Церкви.

Вселенський патріарх ВАРФОЛОМІЙ I зазначає, що прибув до України, щоб помолитися за об’єднання усіх православних християн країни в єдину церкву.

«Ми прибули сюди, щоб помолитися разом з вами за об’єднання усіх православних християн України в єдину церкву – церкву вашого народу, церкву вашої країни», - сказав ВАРФОЛОМІЙ I, додавши, що члени його делегації є тими, “хто прагне єдності і свободи”.

Патріарх також зазначив, що вважає великою честю і приємністю відвідати «чудову Україну, її чудову столицю Київ – зелене місто».

«Ми прибули сюди як паломники, як ті, хто надзвичайно цінує загальну і братню славу України», - сказав ВАРФОЛОМІЙ I.

За словами Патріарха, він прибув в Україну, щоб побачити річку Дніпро. «Це ваш Йордан, де святилися ваші пробатьки», - сказав він.

«Ми прибули сюди, просячи благословення святого Володимира і тих багатьох святих аскетів, які сповідували віру у вашій країні, віддати почесті пам’яті тим, кого було закатовано в роки лихоліття. Ми прийшли, щоб схилити наші голови перед трагічними жертвами Голодомору», - зазначив Вселенський патріарх.

ВАРФОЛОМІЙ I подякував за запрошення відвідати Україну В.ЮЩЕНКУ, а також Патріарху Московському АЛЕКСІЮ II за можливість разом відсвяткувати 1020-річчя хрещення Київської Русі.

Фото Сергія Світлицького/УНІАН