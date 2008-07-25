Львівська залізниця через зливи змінила рух деяких поїздів

Як повідомляє прес-служба ЛЗ, рух деяких потягів здійснюватиметься із запізненням, а на деяких ділянках через розмивання залізничного полотна напрямок руху потягів буде змінено.

Зокрема, припинено рух на ділянці Коломия-Чернівці і всі поїзди, які рухаються до Чернівців, йтимуть через станцію Стефанешти.

Як повідомляв УНІАН, з метою координації роботи з усунення наслідків негоди в Львівській області створено оперативний штаб «Укрзалізниці» на чолі з першим заступником генерального директора Володимиром КОРНІЄНКА та оперативний штаб на Львівській залізниці на чолі з першим заступником начальника залізниці Богданом ПИХОМ.

Упродовж доби 24-25 липня 2008 року в гірських районах і межах Львівської залізниці випала більш як половини місячної норми опадів у вигляді дощу.

Внаслідок цього відбулися певні збої в роботі залізничного транспорту, частково було припинено рух на окремих ділянках. Постраждалих серед пасажирів і працівників залізничного транспорту, а також втрат вантажу, немає.

Задіяно всі наявні сили, засоби і матеріальні резерви. Крім того, на залізниці проводяться додаткові огляди шляхів з метою виявлення небезпечних місць і вживають заходів з усунення несправностей колій, які виникли під час стихії.

На 10.30 25 липня вже відновлено рух на ділянці Мукачеве-Стрий.