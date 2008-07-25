Ющенко хоче, щоб Тимошенко персонально боролася зі стихією
"У небезпеці опинилися життя тисяч людей"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що уряд має захистити життя людей та їх власність від стихійного лиха.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він висловив стурбованість ситуацією, що склалася у західній частині України, у зв`язку з негодою.
«У небезпеці опинилися життя тисяч людей, їх майно, засіяні сільгоспугіддя. Стихія продовжує залишатися загрозливою, враховуючи чергове штормове попередження Гідрометцентру», – наголосив В.ЮЩЕНКО.
«Звертаю увагу уряду, а також персонально прем`єр-міністра і міністра з надзвичайних ситуацій на необхідність вчасного і дієвого реагування у ситуації, що склалася», – зауважив глава держави. Він підкреслив, що органи виконавчої влади мають задіяти всі наявні механізми для захисту безпеки людей та їх власності від стихійного лиха.