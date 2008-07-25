Ющенко хоче, щоб Тимошенко персонально боролася зі стихією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що уряд має захистити життя людей та їх власність від стихійного лиха.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він висловив стурбованість ситуацією, що склалася у західній частині України, у зв`язку з негодою.

«У небезпеці опинилися життя тисяч людей, їх майно, засіяні сільгоспугіддя. Стихія продовжує залишатися загрозливою, враховуючи чергове штормове попередження Гідрометцентру», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Звертаю увагу уряду, а також персонально прем`єр-міністра і міністра з надзвичайних ситуацій на необхідність вчасного і дієвого реагування у ситуації, що склалася», – зауважив глава держави. Він підкреслив, що органи виконавчої влади мають задіяти всі наявні механізми для захисту безпеки людей та їх власності від стихійного лиха.