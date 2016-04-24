Чубаров: Виключно військовий сценарій звільнення Криму неможливий

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Я ставлюся до тих людей, які виключають звільнення Криму за допомогою військових дій. Це повинно бути поєднання декількох, але дуже істотних факторів — політичний, економічний, дипломатичний і військовий теж. Але виключно військовий сценарій звільнення Криму неможливий", - заявив Чубаров.

На думку лідера Меджлісу, спроба вирішити питання тільки силовим шляхом принесла б "багато нещастя тим, хто там живе"

"Тому що поведінка російських військ на цих територіях стосовно людей, які для них не представляють цінності, буде жахливою. Якщо вони на своїй території, на Кавказі, цілі села стирали з лиця землі, то я можу тільки уявити, що вони можуть зробити в такому випадку в Криму", - підкреслив він.

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Також Чубаров розповів про мусульманський батальйон, який планується створити в структурі МВС.

"Що стосується батальйону "Крим", або батальйону імені Номана Челебіджихана, як його ще називають, - його концепція розроблена, представлена президенту, міністру внутрішніх справ. Ми сьогодні виходимо з того, що в складі МВС України має бути підрозділ, в якому б служили громадяни України-вихідці з Криму, це не мононаціональний і не монорелігіозний підрозділ, але при цьому там повинні бути створені умови для віруючих людей, там повинна бути халяльні їжа, там разом з капеланом має бути імам", - зазначив він.

За словами глави Меджлісу, з цього питання звертаються як кримські татари, так і інші мусульмани.

"Я, як політик, виходжу також з того, що в момент деокупації Криму цей підрозділ буде незамінним для забезпечення громадського порядку в Криму в перші місяці його звільнення, охорони громадських будівель і органів влади, які будуть відтворені, інших стратегічних об'єктів. Це будуть кримські люди, вони добре знають Крим, вони ніколи не дозволять, щоб трапилися якісь ексцеси", - підкреслив Чубаров.

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За його словами, такий батальйон необхідний ще й тому, що частина кримської молоді, особливо кримські татари, не бажаючи служити в російській армії, виїжджають з окупованого Криму на материкову частину України, і його створення "було б для них виходом, адже вони хочуть служити, але не хочуть служити російської армії".

Крім того, він розповів і про громадське формування "Аскер", активісти якого стоять на адмінкордоні з окупованим Кримом.

"В Херсонській області створена і зареєстрована у встановленому законом порядку громадська організація "Аскер". Я можу трохи помилитися в цифрах, по-моєму, у них там 46-47 людей, які створили цю організацію. Вони дійсно всі призовного віку, добре екіпіровані, у них є форма, зараз вони разом з прикордонною та митною службами несуть чергування на трьох контрольно-пропускних пунктах - "Чонгарі", "Каланчаку" і "Чаплинці", - повідомив Чубаров.

За його словами, завдання цих людей - виключно проведення консультацій для тих, хто перетинає адміністративний кордон.

"Друга їхня функція, і цього ніхто не приховує, - разом з представниками прикордонної та митної служби упереджувати якісь випадки вимагання грошей чи конфліктів", - додав лідер Меджлісу.

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