Путін розділив бізнес за розміром виручки

Уряд Росії визначив граничні значення виручки для компаній, що дозволить класифікувати їх за розміром на мікропідприємства, малі і середні підприємства.

Зокрема, до мікропідприємств віднесено компанії з виручкою до 60 мільйонів рублів. Виручка малого підприємства не повинна перевищувати 400 мільйонів рублів, а середнього підприємства - мільярда рублів.

Нині закон "Про розвиток малого і середнього підприємництва в РФ" передбачає градацію компаній за чисельністю і виручкою. Чисельність персоналу прописана в самому законі. Для мікропідприємств це не більше 15 осіб, до 100 осіб - малі підприємства, до 250 чоловік - середні. При цьому граничні значення виручки для кожної з цих категорій не повинні перевищувати встановлені урядом країни.

Мікропідприємства в Росії з`явилися починаючи з січня 2008 року, коли набув чинності закон "Про розвиток малого і середнього підприємництва в РФ". Саме цей документ узаконив розміри підприємств.

Лента.ру