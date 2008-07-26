Майже 30 тисяч жителів Івано-Франківська сидять без води

В Івано-Франківську майже 30 тисяч жителів міста залишаються без холодної питної води.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому. Водопостачання мікрорайону "Пасічна" в обласному центрі припинено через аварію вантового переходу. Зараз ведуться ремонтні роботи.

Одним із варіантів відновлення водопостачання мікрорайону є відкриття клапану резервного водопроводу. Для цього під водою річки Бистриця-Солотвинська працюють водолази. Якщо вдасться його відкрити, то водопостачання обіцяють відновити за кілька годин.

У мікрорайоні "Пасічна" проживає близько 30 тис. людей.

Також в Івано-Франківську від учора не відновлено рух транспорту через міст, який з’єднує цей мікрорайон з центром міста.