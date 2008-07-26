Луганський БЮТ точить зуби на Росводоканал

Луганським обласним комунальним підприємством «Луганськвода» займеться спеціально створена слідча комісія. Про це повідомила прес-служба Блоку Юлії Тимошенко в Луганській області з посиланням на народного депутата України Віталія КУРИЛА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами народного депутата, відповідний проект постанови вже зареєстровано у Верховній Раді України.

Тимчасова слідча комісія має зайнятися розслідуванням обставин щодо нехтування Луганською обласною радою національними інтересами України під час передачі в концесію ОКП «Луганськвода» іноземній компанії «Росводоканал» та пов’язаних з цим наслідків та зміни тарифів на комунальні послуги, зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. ОКП «Компанія «Луганськвода» було створено 1 січня 2004 року. Воно об’єднало майже усі міські водоканали територій області. Рішенням сесії Луганської обласної ради від 29 травня 2008 року було оголошено про надання в концесію цілісного майнового комплексу ОКП «Компанія «Луганськвода» іноземній компанії «Росводоканал».

На нещодавній колегії Міністерства ЖКГ, де розглядалося питання концесій, міністр Олексій КУЧЕРЕНКО заявив: «Я як нормальна людина ніколи не віддав би у концесію такі основні фонди житлово-комунальної галузі Луганського регіону, як "Луганськвода", компанії зі статутним капіталом 43 тис. грн."

«Луганськвода» є стратегічним об’єктом області і країни в цілому. Площа земельних ділянок під об`єктами компанії - 1360 га. Середньодобовий видобуток води становить близько 600 тис.куб.м, з яких 80% видобувається із підземних водозаборів, 20% - з відкритих джерел.

На балансі компанії перебувають та експлуатуються: 97 водозаборів підземних вод, 616 свердловин, 118 водопровідних насосних станцій, магістральних водоводів і розвідних мереж - 7647,2 км. Компанія обслуговує 56 комплексів каналізаційних очисних споруд, проектною потужністю 520 тис.куб.м на добу, 114 каналізаційних насосних станцій, 1721 км каналізаційних колекторів і мереж.

В області проходить акція «Повернемо воду луганчанам!». Вже зібрано понад 80 тис. підписів жителів Луганщини, які виступаюь проти передачі в концесію компанії "Лугансквода".