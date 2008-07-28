Польща не віддала серце Шопена для досліджень
Перспектива нового діагнозу не є достатньою
|Фредерік Шопен
Шопен похований на кладовищі Пер-Лашез у Франції, проте його серце, з волі композитора, було поховане в колоні церкви Святого Хреста у Варшаві. Представник міністерства культури Польщі повідомила, що після консультацій з експертами чиновники вирішили, що перспектива нового діагнозу не виправдовує проведення дослідження.
На думку голови Товариства Фредеріка Шопена у Варшаві Гжегожа Міхальські (Grzegorz Michalski), - і вона збігається з думкою більшості експертів, - дослідження не зробить істотного внеску у вивчення і оцінку творчості і особи Шопена, а спрямоване лише на задоволення цікавості. Крім того, він заявив, що науковці не змогли визначити ймовірність успішної постановки діагнозу.
Науковці частково згодні з Міхальські, проте стверджують, що на муковісцидоз вказують багато симптомів, наприклад, інфекційні захворювання дихальних шляхів і легенів. Крім того, муковісцидоз став відомий науці значно пізніше 1849 рік, коли помер Шопен. На думку одного з дослідників, якщо вдасться довести, що Шопен хворів на муковісцидоз, це дасть надію багатьом людям, які страждають на це захворювання.
Муковісцидоз (кістозний фіброз) – захворювання, що викликається генною мутацією і виявляється в серйозних порушеннях в роботі дихального апарату і травленні. На сьогоднішній день муковісцидоз невиліковний, а тривалість життя людей, що хворіють на нього, значно менша звичайної.