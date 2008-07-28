Польща не віддала серце Шопена для досліджень

Польська влада відмовилися надати серце композитора Фредеріка Шопена для проведення тесту ДНК, повідомляє агентство AP. Науковці добивалися дозволу дослідити серце Шопена, оскільки мають підозри, що насправді композитор помер не від туберкульозу, як зазначено в свідоцтві про смерть, а від кістозного фіброзу.

Шопен похований на кладовищі Пер-Лашез у Франції, проте його серце, з волі композитора, було поховане в колоні церкви Святого Хреста у Варшаві. Представник міністерства культури Польщі повідомила, що після консультацій з експертами чиновники вирішили, що перспектива нового діагнозу не виправдовує проведення дослідження.

На думку голови Товариства Фредеріка Шопена у Варшаві Гжегожа Міхальські (Grzegorz Michalski), - і вона збігається з думкою більшості експертів, - дослідження не зробить істотного внеску у вивчення і оцінку творчості і особи Шопена, а спрямоване лише на задоволення цікавості. Крім того, він заявив, що науковці не змогли визначити ймовірність успішної постановки діагнозу.

Науковці частково згодні з Міхальські, проте стверджують, що на муковісцидоз вказують багато симптомів, наприклад, інфекційні захворювання дихальних шляхів і легенів. Крім того, муковісцидоз став відомий науці значно пізніше 1849 рік, коли помер Шопен. На думку одного з дослідників, якщо вдасться довести, що Шопен хворів на муковісцидоз, це дасть надію багатьом людям, які страждають на це захворювання.

Муковісцидоз (кістозний фіброз) – захворювання, що викликається генною мутацією і виявляється в серйозних порушеннях в роботі дихального апарату і травленні. На сьогоднішній день муковісцидоз невиліковний, а тривалість життя людей, що хворіють на нього, значно менша звичайної.

Лента.ру