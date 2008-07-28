МНС повідомляє про 22 загиблих внаслідок стихії на заході України

За останніми даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок стихійного лиха у західних областях України загинули 22 особи.

Як повідомили УНІАН у МНС, через сильні грозові дощі, що пройшли 23-26 липня, та погіршення погодних умов протягом останньої доби станом на 7 год. 28 липня на території Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей залишаються підтопленими 40 тис. 601 житловий будинок та 33 тис. 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 360 автомобільних та 561 пішохідних моста, розмито 680,61 км автомобільних доріг.

Зокрема, у Львівській області - підтоплено 7 тис. 989 житлових будинків та 1 тис. 213 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 21 автомобільний міст, розмито 28,3 км автодоріг, знеструмлено 17 населених пунктів.

У Закарпатській області підтоплено 163 житлових будинки та 2 тис. га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 3 автомости.

В Тернопільській області підтоплено 268 житлових будинків.

У Чернівецькій області - підтоплено 8 тис. 811 житлових будинки, 3 тис. 135 га сільськогосподарських угідь, без електропостачання залишилось 26 населених пунктів, пошкоджено 8 автомобільних та 41 пішохідний мостів.

В Івано-Франківській області, що найбільше постраждала від негоди, підтоплено 488 населених пунктів, 22 тис. 930 житлових будівель, 28 тис. 321 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено та підтоплено 329 автомобільних та 409 пішохідних мостів, в тому числі один на автодорозі державного значення, пошкоджено 579,6 км автомобільних доріг, відключено від енергопостачання 107 населених пунктів.

В МНС зазначають, що головним завданням рятувальників та влади залишається пошук та надання допомоги потерпілому населенню. Зусиллями рятувальних сил в складних погодних умовах врятовано 2 тис. 758 осіб, евакуйовано 6 тис. 105 осіб та відселено 13 тис. 703.

Внаслідок стихії загинуло 22 особи, з них 6 дітей (Івано-Франківська область - 15 осіб, з них 5 дітей; Чернівецька область - 7 осіб, з них 1 дитина).

Проводяться заходи з розчистки русел річок, укріплення берегів, відкачки води з підтоплених приміщень, відновлення електропостачання в населених пунктах, підвозу води, продуктів харчування та медикаментів в постраждалі райони, проводиться інформування населення про обстановку та заходи, що вживаються, хід аварійно-рятувальних і першочергових відновлювальних робіт.

Одночасно з відселенням мешканців підтоплених будинків проводяться евакуаційні заходи з зон можливого затоплення.

До виконання вищезазначених робіт залучено 2 тис. 550 осіб, 564 одиниці техніки.