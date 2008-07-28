"Коктебель" проводить прес-конференцію і дегустацію

1 серпня о 14.00 у Коктебелі відбудеться прес-конференція на тему: «Українське виноробство та СОТ. Підсумки півріччя ЗАТ ЗМВК «Коктебель»». Учасники: Олександр Гаран, Фелікс Феодосіді та Наталя Ворожейкіна. Потрібна акредитація. Телефон: 496-20-74 ЗАТ ЗМВК “Коктебель”, смт Коктебель, вул. Юнге, 3 Після прес-конференції відбудеться дегустація марочних вин ЗАТ ЗМВК «Коктебель». Запрошуються представники ТБ.

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