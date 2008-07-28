Путін знову повалив акції російського підприємства "Мечел"

Котирування ADR російського металургійного підприємства ВАТ "Мечел" на відкритті торгів у Нью-Йорку впали на 22%, а за кілька хвилин падіння досягло 40%, повідомляє РБК.

Це сталося на тлі нових заяв прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, який натякнув, що компанія підозрюється в ухиленні від сплати податків.

На сьогоднішньому засіданні президії уряду РФ В.Путін знову говорив про "Мечел", який, за його словами, продає продукцію на зовнішній ринок за ціною в чотири рази дешевшою, ніж на внутрішній. На його думку, це механізм ухилення від податків усередині країни, створення дефіциту на внутрішньому ринку і зростання цін на металургійну продукцію, який відбивається на ціні товарів по всьому спектру.

Попереднє зауваження В.Путіна щодо "Мечела", зроблене минулого тижня, коштувало компанії кількох мільярдів доларів капіталізації, а також спровокувало падіння російського ринку у п`ятницю.