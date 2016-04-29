Голлівудський актор Орландо Блум таємно відвідав Харків (фото)
Відомий голлівудський актор Орландо Блум напередодні таємно відвідав Харків.
Про те, що актор був у Харкові, розповіли працівники одного з магазинів міста, в який зайшов Блум, повідомляє АТН.
Вони ж і поспішили викласти в соціальні мережі сефли з героєм фільмів "Пірати Карибського моря" і "Володар перснів".
Свої візити британська зірка не афішує в цілях безпеки.
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Нагадаємо, в середу, 27 квітня, стало відомо, що відомий голлівудський актор Орландо Блум приїхав на підконтрольну Україні територію Донбасу як посол доброї волі ЮНІСЕФ.
У Слов'янську зірка стрічки "Пірати Карибського моря" приїхав в школу №13, щоб особисто перевірити, як ідуть справи в місцевому навчальному закладі. За словами мешканців, останній рік фонд ЮНІСЕФ дуже сильно допомагає регіону. Багато шкіл отримали нові меблі, сантехніку.