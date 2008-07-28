Борг українців перед банками зростає і зростатиме

Заборгованість українців перед кредитними організаціями за півроку 2008 р. становила 25 млрд. 313 млн. грн., або 15% від загального кредитного портфеля банків. Такі результати оприлюднив генеральний директор Європейського агентства з повернення боргів Олександр ІЛЬЧУК під час прес-конференції в УНІАН.

Водночас, повідомив О.ІЛЬЧУК, за даними Національного банку України, на 1 липня 2008 р. заборгованість населення перед банками становила 1,5% від загального кредитного портфеля. За даними Асоціації українських банків – 1,7%. «Я не знаю, яким чином розходяться ці дві цифри, чому це відбувається», - сказав експерт.

О.ІЛЬЧУК також зазначив, що до кінця 2008 р. проблемна заборгованість у роздрібному кредитному портфелі українських банків перевищить 17% і сягне 28 млрд. 689 млн. грн. «Внаслідок розвитку кеш-кредитування цифра неповернених кредитів ростиме», - вважає експерт.

«Об`єм проблемного кредитного портфеля банків на сьогодні в Україні становить близько 20 млрд. грн.», - сказав О.ІЛЬЧУК. За його словами, критичний поріг неповернених кредитів, які можуть бути в банку, - 30%. За неофіційними даними, низка українських банків уже сьогодні перебувають на межі цього порогу, зазначив експерт.