ГПУ встановила, що в аеропорту “Бориспіль” регулярно крадуть багаж

Генеральна прокуратура України у ході перевірки встановила численні факти порушень закону в роботі службових осіб аеропорту “Бориспіль”, Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв`язку та органів внутрішніх справ щодо виконання покладених на них функцій із забезпечення збереження багажу пасажирів, запобігання його розкрадання, попередження цих злочинів та профілактики злочинності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, про це йшлося під час розширеного засідання колегії ГПУ під головуванням генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

За даними Генпрокуратури, лише до найбільших авіаперевізників надійшло у 2007 році понад 11 тис. звернень пасажирів про відшкодування збитків від розкрадання багажу та майже 2 тис. у цьому році. У той же час вимоги Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» щодо транспортування вантажів, багажу у межах контрольованої зони аеропорту тільки у супроводі персоналу служби авіаційної безпеки спільно з працівниками органів внутрішніх справ адміністрацією аеропорту не виконуються. Міністерство транспорту та зв`язку України не привело відомчі нормативні акти у відповідність до чинного законодавства, констатують в ГПУ.

Також, звертають увагу в Генпрокуратурі, послабився відомчий контроль з боку ГУ МВС України в Київській області та Міністерства внутрішніх справ України щодо вирішення заяв і повідомлень громадян про крадіжки майна пасажирів, які надходили до ЛВ на повітряному і водному транспорті. Генеральною прокуратурою України за результатами перевірки у лінійному відділі виявлено та поставлено на облік понад 110 прихованих злочинів.

Крім того, непоодинокі факти укриття злочинів від обліку виявлені в роботі ЛУ метрополітену ГУ МВС України в м. Києві при розгляді та вирішенні заяв про крадіжки майна громадян.

Критиці була піддана і діяльність прокуратури м. Києва та Дніпровської транспортної прокуратури щодо неналежного прокурорського нагляду за додержанням законів на транспорті.

Рішенням колегії вжито низку організаційних заходів, спрямованих на покрашення ефективності прокурорського нагляду. Підготовлені подання Міністерству транспорту та зв`язку України та Міністерству внутрішніх справ України про усунення порушень закону, підкреслили в прес-службі ГПУ.