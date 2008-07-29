Податківці столиці виявили 168 адрес, за кожною з яких зареєстровано більш ніж 50 суб’єктів господарювання. Загальна кількість зареєстрованих там платників податків становить 37 тис. 307 осіб.

Про це УНІАН повідомив прес-центр Державної податкової адміністрації у м. Києві.

За інформацією прес-центру, останнім часом поширеного характеру набуло явище масової реєстрації суб’єктів підприємництва за однією адресою. Так, 878 юридичних осіб зареєстровано на площі в 14 квадратних метрів, тобто на одного суб’єкта підприємницької діяльності припадає 159 квадратних сантиметрів.

Система, коли до Єдиного державного реєстру заноситься адреса, за якою платник податків фактично не перебуває, не тільки створює певні складнощі для роботи податкових органів, а й завдає додаткових ризиків іншим легальним суб’єктам бізнесу, їх контрагентам та кредиторам, зазначають в прес-центрі ДПА у м. Києві.

Загалом податківці столиці виявили 168 адрес, за кожною з яких зареєстровано більше 50 суб’єктів господарювання та загальною кількістю 37 тисяч 307 платників податків. Понад 60% зареєстрованих за цими адресами фірм звітують про відсутність підприємницької діяльності або не звітують взагалі. Отже, можна стверджувати, що цей механізм немає жодного відношення до реального розвитку підприємництва, а використовується переважно «ділками» тіньового бізнесу у якості поштового відділення, наголошують в пре-службі. Насправді такі фірми чекають свого часу для проведення кількох операцій, щоб надалі зникнути з українського ринку взагалі, або через якийсь проміжок часу збанкрутувати (30% з них знаходяться на різних стадіях ліквідації або у розшуку).

Податківці столиці застерігають усіх, хто тільки хоче зареєструватися платниками податків та, власне, вже працюючих суб’єктів підприємницької діяльності, що отримання юридичної адреси в подібних «бізнес-інкубаторах» або ведення господарської діяльності із контрагентами, зареєстрованими за цими адресами, може зашкодити вашому бізнес-іміджу та створити додаткові проблеми у здійсненні вашої підприємницької діяльності.