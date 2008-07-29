У Чернівцях на затопленому ринку орудують мародери

У Чернівцях на “Калинівському ринку”, який через повінь був повністю затоплений водою, під час забезпечення охорони громадського порядку співробітники УБОЗу затримали за крадіжки дві групи мародерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Чернівцях повідомив перший заступник начальника УМВС – начальник УБОЗ Сергій ГОРБАТЮК.

За його словами, перша група у складі трьох громадян була затримана за крадіжку електротехніки та мобільних телефонів. Усі затримані – чернівчани: двоє студентів вищих навчальних закладів міста та приватний підприємець, який працює на «Калинівському ринку».

Друга група - двоє жителів Хотинського району. Як пояснили правоохоронцям затримані, вони приїхали подивитися як затопило «Калинівський ринок», після чого вирішили скоїти крадіжку.

Загалом, як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, у зв’язку зі стихійним лихом буковинська міліція працює у посиленому режимі несення служби з п’ятниці 25 липня. Найбільше уваги приділялось міському комунальному підприємству (МТК) «Калинівський ринок», де з метою попередження крадіжок товару увесь особовий склад УБОЗ УМВС був задіяний для цілодобової охорони громадського порядку. Співробітники УБОЗу спочатку змушені були працювати у гумових костюмах хімзахисту, а зараз патрулюють територію ринку на трьох човнах.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької міської ради, на завтра, 30 липня скликається позачергова сесія Чернівецької міської ради. В зв’язку зі збитками, яких зазнали Чернівці в результаті повені, депутати розглянуть питання про внесення змін до міського бюджету на 2008 рік, а також переглянуть сплату ринкового збору із постраждалого від стихії „Калинівського ринку”.