Завтра очікується максимальний рівень води на Тисі та Латориці

30 липня очікується формування максимального рівня води на річках Тиса та Латориця біля міста Чоп висотою відповідно 1250-1300 см та 670-685 см над нулем поста.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Згідно з прогнозом, рівень води на 8 годину ранку 29 липня становить: на Тисі біля Чопа 1170 см над нулем поста; на Латориці біля Чопа 663 см над нулем поста.

Вода утримається у міждамбовому просторі річки Тиси та на заплаві річки Латориця.

Максимальний історичний рівень води на цих постах становив: на Тисі 1347 см над нулем поста; на Латориці 750 см над нулем поста.