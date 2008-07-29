Кількість загиблих від повені сягнула 30 осіб

Унаслідок стихійного лиха в Івано-Франківській області загинуло не 13 прикарпатців, як це подавалося раніше управління МНС, а 19 осіб, 5 з яких діти. Без електропостачання залишається 50 сіл. Не працюють 49 АТС. Без телефонного зв’язку 106 населених пунктів. Про це ЗІКу повідомили в облдержадміністрації.

Від стихії 23-26 липня на Прикарпатті постраждало 417 населених пунктів, 24 905 житлових будинків, 20600 га сільськогосподарських угідь.

Розмито 602,6 км берегів; пошкоджено 100,84 км берегоукріплень, зруйновано 25,445 км берегів річок, 10,645 км дамб; пошкоджено та затоплено 347 автомобільних доріг, 416 пішохідних мостів; пошкоджено 664,94 км автомобільних доріг та 633 водопропускні труби, затоплено 24 водозабори. Під час евакуації врятовано 1435 громадян; вивезено рятувальниками у безпечні місця 8353 прикарпатці.

У Чернівецькій області загинуло 9 осіб, одна людина зникла безвісти. Збитки, завдані стихією народногосподарському комплексу Буковини 23-27 липня, попередньо оцінюються в 1,5 мільярда гривень. Про це повідомив заступник голови ОДА, голова комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в області Віталій Усик.

Учора, 28 липня, стало відомо про дві жертви паводку у Львівській області. Як повідомляє "КоммерсантЪ-Украина", у селі Тарнавка Старосамбірського району місцеві мешканці виявили тіло 25-річної жінки, а в неділю (27 липня) біля села Унятичі Дрогобицького району водолази Львівської центральної рятувальної служби знайшли в каналі Унятицького водосховища тіло 47-річного місцевого мешканця.