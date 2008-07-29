Брат Президента відкрив виставку «Свята Русь-Україна»

Голова Всеукраїнського громадського об’єднання «За Помісну Україну», народний депутат Петро ЮЩЕНКО вважає за необхідне докласти максимум зусиль для того, щоб українці побачили культурні надбання, які зберігаються в музейних фондах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, присвяченій відкриттю виставки «Свята Русь-Україна» в Українському домі.

Виставка організована об’єднанням «За Помісну Україну» за підтримки Міністерства культури і туризму.

На виставці представлені із музейних фондів України портрети духовних подвижників, починаючи від доби Київської Русі до сьогодення. Крім музейних експонатів, представлені і факсимільні копії зображення князів та їх родовід часів Київської Русі.

Експозиція виставки складається з кількох розділів. Зокрема, в одному з залів представлені ікони «Богоматір Печерська»; «Собор Святих Києво-Печерської Лаври»; «Дванадцять апостолів»; «Святі апостоли» тощо.

Ще в одній залі представлені портрети святих подвижників Української греко-католицької церкви, портрети духовних та світських осіб з музеїв України. Крім того, експонуються роботи художників Василя Тропініна, Сергія Васильківського, Івана Крамського, а також народні картини козаків-бандуристів.

Крім того, у малій виставковій залі глядачі можуть ознайомитися з іконами Божої Матері, що були зібрані у різних регіонах України. Крім того, представлені гуцульські подорожні складні ікони XVIII ст., багатометрові домашні іконостаси з Поділля і Полтавщини, домашні та церковні ікони з приватної колекції Ольги БОГОМОЛЕЦЬ.

Окремий розділ представляють портрети декабристів та портрети турецьких султанів, народжених українками.

Як зазначив П.ЮЩЕНКО, колекція збиралася силами працівників громадського об’єднання та ним безпосередньо. З цією метою були здійснені візити до кожної окремої області.