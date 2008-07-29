Кияни зможуть платити за світло через Інтернет і по мобілці

Незабаром у столичних споживачів з’явиться можливість оплати за за спожиту електроенергію через Інтернет та за допомогою мобільного зв’язку.

Про це повідомляє АЕК “Київенерго”.

За інформацією компанії, з метою оперативності обслуговування на підприємстві оновлено технічне оснащення. Зокрема, в філіалі "Енергозбут Київенерго" оновлено комп’ютерну та оргтехніку, а також на підприємстві закінчено впровадження сучасної системи з обліку споживання електричної енергії населенням "Мегабілінг".

Щодо зазначеної системи в “Київенерго” повідомили, що вона охоплює близько 1 млн. споживачів. Запровадження "Мегабілінгу" дало можливість покращити облік спожитої електроенергії та платіжну дисципліну. Тепер крім ручного занесення проплат буде відбуватися імпорт даних, які надаються банками, що підвищить оперативність роботи із споживачами.

Як зазначають в компанії, система дозволила також перейти на використання рахунків з урахуванням загальної заборгованості замість рахунків із договірним чи середньомісячним споживанням електроенергії.

Крім того, відтепер у базі будуть зберігатися електронні копії всього документообігу із споживачами.