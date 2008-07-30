Едуард Гурвіц про аеропорт, Євро-2012 і бюджет

Взяти участь в тендері за право реконструювати міжнародний аеропорт Одеса висловили бажання 7 крупних компаній, більшість з яких зареєстровані в зарубіжних країнах.

Про це повідомив на зустрічі з журналістами мер Одеси Едуард ГУРВІЦ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами мера, це - фірми з Російської Федерації, Туреччини, Угорщини і країн Західної Європи. При цьому «документи на участь в тендері, - констатував Е.ГУРВІЦ, - подали всього дві фірми». Втім, час ще не закінчився, відзначив міський голова, «заявку на участь в тендері можна подати аж до 18 серпня».

Е.ГУРВІЦ також додав, що Мінтрансзв’язку «вже не претендує на аеропорт». «Єдина вимога міністерства - знайти гідного інвестора і представити Мінтрансзв’язку на узгодження, - заявив він. – Києву важливо, щоб інвестор добре підготував аеропорт до Євро-2012».

Разом з тим мер Одеси висловив обурення тим, що «вся підготовка до Чемпіонату Європи йде практично за рахунок коштів інвесторів і міста, а держава не фінансує взагалі нічого».

На думку Е.ГУРВІЦА, такий підхід неприйнятний. Тим часом, держава мотивує відмову фінансувати будівництво об`єктів Євро-2012 тим, що до бюджету країни не внесені зміни.

Мер Одеси також не став приховувати, що категорично не сприймає спробу будівництва поряд з діючим аеропортом 120-гектарного готельно-торгового комплексу загальною вартістю 100 млн. дол. «Розгортати на межі міста таке масштабне будівництво неприйнятно. Потрібно зробити все, щоб цього не допустити», - підкреслив Е.ГУРВІЦ.