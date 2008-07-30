У Криму святкують 650-річчя вірменського монастиря Сурб-Хач

Свято з нагоди 650-річчя церкви Сурб-Ншан вірменського монастиря Сурб-Хач (у перекладі - "Святий хрест") пройшло 29 липня в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, на свято, яке відбулося на території монастирського комплексу, неподалік від міста Старий Крим, зібралося більше тисячі вірмен.

Серед гостей - Президент Вірменії Серж САРГСЯН, Католікос всіх вірмен ГАРЕГІН II, екс-спікер України, народний депутат Володимир ЛИТВИН, керівництво Криму та ін.

Реставрація монастиря розпочалася ще в 1990-х роках. Архітектор-реставратор Меружан ПЕТРОСЯН повідомив, що задоволений реставраційними роботами, які проводилися до 2001 року.

У 2007-2008 роках в монастирі був відновлений купол церкви Сурб-Ншан і трапезна, дах над нею і братським корпусом, в деяких місцях укріплені несучі стіни, побудована асфальтована дорога до монастиря і т.д. Безпосередньо на реставрацію монастиря було витрачено більше 2 млн. грн., в цілому на роботи – близько 8 млн. грн. (з них 1,5 млн. – кошти спонсорів), говорять представники Кримської вірменської громади.

М.ПЕТРОСЯН відзначає, що не дуже задоволений роботами, що проводяться останнім часом. Архітектор-реставратор говорить, що ці роботи «більше схожі на консервацію» для подальшого проведення реставраційних робіт. «650 років (відзначає монастир – УНІАН), приїжджають чиновники, тому трошки був поспіх в роботах», - сказав М.ПЕТРОСЯН.

Для подальшої реставрації потрібно ще близько 6 млн. грн., говорять вірмени.

М.ПЕТРОСЯН повідомив, що одна з келій знаходиться в аварійному стані, ще потрібно відновити систему дренажу і т.д. «Храм житиме, якщо ми відновлюватимемо стару дренажну систему», - сказав М.ПЕТРОСЯН, додавши, що через специфічне розташування храму при потопі внаслідок сильного дощу він може бути знищений.

Сьогодні в ході свята пройшла літургія в церкви Сурб-Ншан, освячення Католікосом всіх вірмен хачкарів (поминальних хрестів) із знаменитого рожевого туфу, екскурсії по монастирю, народні гуляння.

Приїзд до Криму Католікоса всіх вірмен ГАРЕГІНА II викликав помітне пожвавлення серед віруючих вірмен. ГАРЕГІН II роздав багатьом, хто прийшов сьогодні на свято монастиря Сурб-Хач, хрестики на ланцюжках, привезені ним з Вірменії.

Довідка УНІАН. Основа монастиря і пристрій в ньому Єпархіального престолу Вірменської Апостольської Церкви відноситься до середини XIV століття. Комплекс будівель монастиря включає церкву Сурб-Ншан (св. Знамення), трапезну монастиря, келії (братський корпус), драбини в монастирському саду, фонтани.

За даними вірмен, монастир Сурб-Хач є єдиним монастирським комплексом Вірменської Апостольської Церкви XIV-XIX століття, що зберігся, на території України.