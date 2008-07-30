Виробники м'яса просять Ющенка, Яценюка і Богатирьову вплинути на Тимошенко

Комітет із захисту внутрішнього ринку Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті міністрів України, Асоціація “Союз птахівників України”, Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств, Асоціація фермерів і приватних землевласників України, Корпорація “Тваринпром” звернулися до Президента Віктора ЮЩЕНКА, голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА і секретаря Ради нацбезпеки і оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з проханням вплинути на скорочення імпорту м`яса і м`ясопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було оприлюднене вчора на прес-конференції.

Як наголошується у зверненні: “У балансі м`яса на 2008 рік дефіцит м`яса свинини і яловичини становить близько 200 тис. тон, а необхідність в м`ясі птиці буде повністю покрита вітчизняними виробниками. Натомість імпортується в Україну переважно м`ясо птиці і свинина, а існуючий дефіцит яловичини на ринку взагалі не покривається імпортом, що призводить до істотних викривлень на ринку м`яса і завдає значної шкоди вітчизняним галузям птахівництва і свинарства”.

Виробники м`яса скаржаться на відсутність нормативно-правової бази з регулювання ринку м`яса. “На сьогодні в Україні фактично відсутня нормативно-правова база з регулювання ринку м`яса, не прийнятий Закон “Про м`ясо”, заплановане введення в дію з 1 серпня 2008 року чотирьох національних стандартів, які значно підвищують вимоги до м`ясної сировини при виготовленні ковбасних та інших виробів, відстрочене до 1 квітня 2009 року”, - наголошується у зверненні.

Для стабілізації ситуації на м`ясному ринку України вказані вище організації просять розглянути проблему на засіданні РНБО.