Абітурієнтам із затоплених регіонів дали додатковий час

Міністерство освіти України продовжило терміни подання документів для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнтам із постраждалих від повені районів Західної України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК сьогодні перед початком засідання Кабінету Міністрів.

За його словами, Міносвіти ще у неділю виконало відповідну вимогу Президента і ректори усіх ВНЗ отримали відповідні листи про це.

Міністр також зауважив, що відповідні вказівки вже надійшли до усіх приймальних комісій навчальних закладів.

І.ВАКАРЧУК також додав, що, на його думку, цьогорічна вступна кампанія за новою системою проходить успішно.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Міністерства освіти і науки України щодо необхідності забезпечити права дітей із регіонів, що постраждали від повені.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зазначив, що внаслідок стихійного лиха порушено зв`язок з окремими районами західних областей України, і існує ризик, що діти з цих регіонів, які здобули право на вступ, але не мають можливості дістатися до своїх закладів для подачі оригіналів документів, будуть відраховані зі списків.