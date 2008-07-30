У Запоріжжі в багатоповерховому житловому будинку стався вибух

Сьогодні вночі в Запоріжжі в багатоповерховому житловому будинку вибухнув невідомий вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, інформація про подію надійшла 30 липня о 3.55.

«Повідомлення про вибух надійшло від мешканців 9-поверхового будинку на вул. Вороніна (Шевченківський р-н Запоріжжя), де біля вхідних дверей 5-го під`їзду стався вибух невідомого пристрою», - повідомили в МНС, зазначивши, що внаслідок події ніхто не загинув і не зазнав тілесних пошкоджень.

Мешканців не евакуювали.

За офіційними даними, внаслідок вибуху трохи постраждала лише будівля.

«В результаті вибуху пошкоджено торцеву стіну, яка відділяє вхідні двері від сміттєпроводу, вилетіли шибки в квартирах 5 і 6 під`їздів (з 1 до 9 поверху) і одне вікно в будинку поряд. Пошкоджень будівельних конструкцій будівлі не виявлено», - повідомили в МНС.

Для встановлення причин і з`ясування обставин події створено оперативно-слідчу групу.