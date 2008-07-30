У "Борисполі" три валізи ікон ліванець тягнув через зелений коридор

Бориспільські митники вилучили у громадянина Лівану 97 старовинних ікон при спробі їх незаконного вивезення за межі України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, для перетину кордону громадянин обрав зону спрощеного митного контролю - „зелений коридор”, чим засвідчив, що не має в наявності предметів, що підлягають декларуванню або заборонені до переміщення.

Проте рентген-апарат багажного відділення під час митного контролю речей та багажу громадянина показав, що у трьох валізах пасажира знаходяться ікони. Дозвільних документів, на момент проходження митного контролю, на право переміщення предметів старовини та мистецтва у пасажира не було.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 339 Митного кодексу України.

Вартість затриманих предметів, а також те, чи становлять вони історико-культурну цінність, буде з’ясовано найближчим часом після проведення експертного дослідження.