Рівень інфляції в Україні 2008 року сягне 25% - експерти

За прогнозами експертів компанії «Форекс-клуб», рівень інфляції в Україні цього року сягне 25%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс Клуб» Микола ІВЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, рівень інфляції може становити 21-22%, якщо темпи інфляції в липні-серпні становитимуть по 0,5%, а у вересні-грудні - по 1%. «Песимістичний варіант - це 27% річної інфляції», - сказав М.ІВЧЕНКО.

Довідка УНІАН. В Україні в червні до травня 2008 року зростання інфляції становило 0,8%, у червні ц.р. до червня 2007 року - 29,3%.

За даними Держкомстату, з початку поточного року (за січень-червень 2008 року (до грудня 2007 року)) зростання споживчих цін становило 15,5%. Індекс споживчих цін за січень-червень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 26,4%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, 2006 року - 11,6%, 2005 року - 10,3%.