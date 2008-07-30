У Карпатах пройде короткочасний дощ

31 липня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Лише в Карпатах, на півдні Хмельницької, Вінницької областей та на півночі Лівобережжя місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, у Карпатах 12-17°; у південних областях, в Криму та на Закарпатті вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 1-2 серпня буде невелика хмарність, без опадів, лише вдень 1 серпня в Криму очікуються окремі грозові дощі. Вітер північний, північно-східний з переходом в західній половині країни на південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї поривчастий. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-21°.

3- 4 серпня у західних, північних, а 4 серпня і у центральних областях пройде короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Температура вночі 12-18°, на узбережжі морів до 20°, 3 серпня у східній частині місцями 9-11°; вдень 3 серпня у західній частині, а 4 серпня і у північних областях 20-26°, на решті території і в Закарпатті 24-30°, у південній половині до 33°.

У м. Києві 31 липня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с Температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.

1-2 серпня - невелика хмарність, без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°.

3- 4 серпня пройде короткочасний дощ, гроза, лише вночі 3 серпня переважно без опадів. Температура вночі 12-17°; вдень 3 серпня 24-29°, 4 серпня 21-26°.