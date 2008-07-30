18-тонний трактор упав на водія

29 липня до оперативно-диспетчерської служби Головного управління МНС Чернігова надійшло повідомлення, що по вул. Щорса в районі ринку "Вісла" біля будівельного майданчика перекинувся трактор, внаслідок чого загинув тракторист і його тіло не можна витягти з роздавленої кабіни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на місце події одразу виїхали чергова зміна оперативно-координаційного центру. Було встановлено, що трактор Т-130 відпрацював на будівництві магазина і для подальшого транспортування мав заїхати на платформу автотягача. Проте для цього не було спеціальних мостів. Тож під гусениці трактора підклали диски з автомобільних коліс. Коли 18-тонний трактор став вибиратися на платформу, під його вагою диски продавилися у землю і він перекинувся. Перевернути і знову поставити трактор на гусениці вдалося за допомогою двох потужних автокранів та вантажного автомобіля "КрАЗ". Потім рятувальники за допомогою спецінструмента розрізали роздавлену кабіну та витягли тіло тракториста.

За даним фактом прокуратура проводить слідство.