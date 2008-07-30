У Сумах вчинено напад на депутата фракції БЮТ

У Сумах вчинено напад на депутата міської ради від фракції БЮТ Миколу ЯНШИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні фракції БЮТ до міської прокуратури та міліції сказано, що вранці 29 липня на вулиці Троїцькій у центрі Сум невідомі напали на М.ЯНШИНА і завдали йому тілесних ушкоджень.

Фракція БЮТ вимагає від правоохоронних органів провести розслідування, знайти винних у нападі та притягти їх до відповідальності, а також виділити охорону потерпілому депутату, який зараз перебуває в лікарні.

Як відомо, до 2007 року М.ЯНШИН працював на посаді заступника голови правління ВАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе», яке входить до групи «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА. Після звільнення нове керівництво виступило зі звинуваченнями на його адресу про виведення коштів і активів підприємства в підконтрольні депутатові структури.