У шести областях України залишаються підтопленими 619 населених пунктів

На сьогодні в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Тернопільській областях, які постраждали внаслідок стихійного лиха (дуже сильні дощі, що призвели до різкого підняття рівнів води у ріках Карпатського басейну), залишаються підтопленими 619 населених пунктів (відведено воду від 148 н.п.), 32 тис. 354 житлові будинки (відведено воду від 12 тис. 348 будинків), а також залишаються залитими водою 28 тис. 326 га сільськогосподарських угідь.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, підрозділами МНС здійснюється доставка населенню продуктів харчування, питної води та медикаментів, транспортування потерпілих із зони підтоплення до лікувальних закладів, при цьому активно залучаються плаваючі транспортери, а також гелікоптери, якими здійснюються обльоти постраждалих районів, проводяться обстеження газопроводів, ліній електропередач, мостів, автомобільних і залізничних шляхів.

В постраждалі райони населенню доставлено 212 тис. 180 кг продуктів харчування, 492 тис. 538 л питної води, 5 тис. 206 кг медикаментів.

Відновлено 57 автомобільних та пішохідних мостів, укріплено 65 од. берегоукріплень, відремонтовано 58 км автомобільних доріг.

Здійснюється інформування населення про обстановку та заходи, що вживаються для нормалізації обстановки.

Всього до виконання робіт з ліквідації наслідків паводку залучено 8 тис. 892 чол. та 2 тис. 87 од. техніки.

Комісія з ліквідації наслідків паводку вживає усіх заходів для нормалізації ситуації в регіоні. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації знаходиться під контролем.

Загальну координацію дій здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.