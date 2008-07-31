Єхануров літатиме над Івано-Франківщиною

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ відвідує райони Івано-Франківської області, у яких військовослужбовці Збройних Сил надають допомогу постраждалим від повені та беруть участь в ліквідації наслідків екологічної катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр оборони прилетів у Івано-Франківськ з робочою поїздкою сьогодні вранці.

Метою поїздки Ю.ЄХАНУРОВА є ознайомлення із ходом виконання заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що здійснюють українські військові, а також безпосередньо на місці здійснення організації, координації та контролю з метою якнайефективнішого виконання цих завдань.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, в ході робочої поїздки міністр оборони здійснить обліт району Верховини, який постраждав від наслідків повені та потребує активної допомоги військових.

Крім того, Ю.ЄХАНУРОВ відвідає Снятинський район Івано-Франківської області, де військовослужбовці 703-го інженерного полку 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ у рекордний термін встановили важкий механізований міст через річку Прут поблизу селища Іллінці.

Введення в дію цього моста дозволило розблокувати район, де мешкають понад 25 тисяч прикарпатців. Технічні характеристики цієї споруди дозволяють витримувати перевезення вантажів до 60 тонн. Отже мешканці блокованих районів мають можливість повною мірою отримати допомогу, продукти харчування та медикаменти.

Протягом робочої поїздки глава оборонного відомства також відвідає Чернівецьку область.