На Тернопільщині чоловік через ревнощі вбив 8-місячну дитину

На Тернопільщині у селі Дзвиняч Заліщицького району чоловік вбив 8-місячного малюка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, з повідомленням про зникнення сина до сільради звернулася його мати-одиначка, після чого відразу викликали правоохоронців.

На пошук малюка приїхали працівники райвідділу та слідчо-оперативна група обласного управління внутрішніх справ. Після проведених слідчих дій було затримано місцевого 37-річного мешканця. Він зізнався, що вбив малюка, прийшовши в ночі у гості до жінки, якій колись пропонував одружитися, і не застав її вдома. З ревнощів він вилив свою лють на малюка, який від отримання черепно-мозкової травми загинув. Посеред ночі чоловік кинув хлопчика у поліетиленовий мішок та закопав у закинутому кар’єрі.

Порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 Кримінального кодексу України – вбивство. Підозрюваного арештовано. Розслідування ведуть слідчі обласного управління внутрішніх справ.