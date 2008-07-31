Великі сільгоспкомпанії не зазнали збитків від повені

Українські публічні сільськогосподарські компанії, які мають поля в постраждалих від негоди реґіонах, заявляють про мінімальні збитки внаслідок стихії. Про це сказано в аналітичному звіті інвестиційної компанії Concorde Capital, текст якого має УНІАН.

«Чотири українські сільськогосподарські компанії (Landkom, Land West, MCB Agricole і "Мрія Агрохолдинг") підтвердили, що сильні дощі на минулих вихідних (26-27 липня) в Західній Україні не пошкодили їхні посіви зернових», - сказано у звіті інвесткомпанії.

У звіті також наголошують, що компанії не планують переглядати цифри очікуваного врожаю. Проте, за словами представників компанії, може виникнути невелика затримка з підготовкою землі під озимі, але «все одно ще залишається досить часу».

Як зазначила в інтерв`ю УНІАН аналітик Concorde Capital Ганна ДУДЧЕНКО, «за найпесимістичнішим сценарієм, якщо нічого не вдасться зібрати з усієї території постраждалого реґіону, яка, за попередніми даними обласних державних адміністрацій, на 29 липня 2008 року становить близько 59 тисяч гектарів, ми вважаємо, що втрати становитимуть лише 0,45% від всього врожаю в 43 мільйони тонн зерна, прогнозованого в Україні на 2008 рік».