Через SMS і дзвінки потерпілим від повені переказано 0,5 млн. грн.

19:34, 31 липня 2008
Суспільство
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Повідомляє прес-служба Кабміну

Українці за допомогою sms-повідомлень та телефонних дзвінків вже перерахували понад 500 тис. грн. мешканцям західних областей держави, які зазнали втрат внаслідок стихійного лиха.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, 29 липня на прохання уряду ВАТ „Укртелеком” відкрив телефонну лінію, зателефонувавши на яку абонент автоматично перераховує 10 грн. постраждалим від повені в Західній Україні.

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