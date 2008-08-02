На батьківщині Лесі Українки тривають традиційні Дні пам'яті

На батьківщині Лесі Українки в місті Новоград-Волинський Житомирської області проходять заходи із вшанували пам’яті великої співвітчизниці у зв’язку з 95-ю річницею від дня її смерті.

Як повідомили УНІАН у Новоград-Волинській міській адміністрації, таке шанування є традиційним і проходить щорічно в рамках проведення літературно мистецького заходу “Лесині джерела”.

Напередодні цієї дати в музеї Лесі Українки пройшло літературно-музичне дійство “Зорить твоє серце у наших серцях, як слово твоє невмируще в віках”, в якому взяли участь письменники і поети – члени обласної спілки письменників, творчі колективи Новограда-Волинського, учасники міських конкурсів читців імені Лесі Українки, а також гості із Грузії.

1 серпня представники міської влади, мешканці і гості Новограда-Волинського поклали вінки і квіти до пам’ятника видатної поетеси. Цього ж дня у Києві делегація Новоград-Волинського взяла участь у скорботному зібранні, що пройшло на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі.