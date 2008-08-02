Профспілка «Київводоканалу» готується пікетувати Кабмін

Об`єднання первинних профспілкових організацій Відкритого акціонерного товариства «Акціонерної компанії «Київводоканал» 7 серпня проведе під стінами Кабінету міністрів України мітинг, направлений на поліпшення технічного стану підприємства, а також на соціальну захищеність своїх працівників і підвищення розмірів їхньої заробітної плати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У компанії зазначають, що на сьогоднішній день працівникам підприємства виплачується одна з найменших заробітних плат у столиці, розмір якої не відповідає умовам їхньої праці.

«Колектив «Київводоканалу» стурбований тим, що внаслідок неналежної уваги державних органів до проблем стратегічного й життєво важливого підприємства Києва, постійного недофінансування, недолугої тарифної політики, яка впродовж останніх 15-ти років базувалася не на наукових розрахунках, а складалася з політичних міркувань, технічний стан основних засобів досяг критичної межі. Ситуація з кожним днем погіршується й стає загрозливою для безперебійного водопостачання Києва», - наголошується в повідомленні.

Початок акції заплановано на 9.00.

Довідка УНІАН. ВАТ “АК "Київводоканал» створено в 2001 році шляхом перетворення в ході приватизації ДКО "Київводоканал".

«Київводоканал» забезпечує цілодобове постачання питною водою понад 2,6 мільйонів осіб і близько 3 тис. підприємств, відведення й очищення 1,3 млн. куб. м стічних вод на добу. Річні обсяги водопостачання становлять 357,393 млн. куб. м, водовідведення - 369, 979 млн. куб. м.

За даними ВАТ «АК «Київводоканал», серед його акціонерів - ЗАТ «Компанія «Киевенергохолдинг» - 67%, КМДА - 25,46%, ВАТ «ДКД-04» - 5% і фізичні особи.