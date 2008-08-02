На Київщині у басейні річки Роська - масова загибель риби

Київ. 2 серпня. УНІАН. На Київщині в Тетіївському районі (села Галайки, Ненадиха, П`ятигори, Теліжинці, Тайниця, та м. Тетіїв) у водосховищах та ставках басейну річки Роська поблизу берегів виявлено масову загибель риби (загинуло близько 8 тонн карася, товстолоба та коропа).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Відбулося засідання районної комісії з питань техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглянуто питання щодо розслідування причини загибелі риби та встановлення збитків.

Фахівцями районної СЕС взято проби води та риби для проведення лабораторних досліджень. Організовано збір та утилізацію загиблої риби.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Київській області.