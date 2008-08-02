Брюховецький вважає недосконалим тестування випускників шкіл

Випускники шкіл після складання тестів зовнішнього незалежного оцінювання стрімко гублять здобуті знання.

Таку думку в своїй статті в “Дзеркалі тижня” № 28 (707) від 2 - 8 серпня 2008 року висловив засновник і почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, під час зовнішнього незалежного оцінювання тестуються переважно не здібності випускників, а механічно завчена інформація.

На підтвердження своєї думки В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ навів той факт, що на внутрішньому тестуванні, проведеному в Києво-Могилянській академії на основі загальнодержавних тестів, більшість вступників не змогли повторити здобуті на незалежному тестуванні результати.

«У модулі з української мови ми дістали такий результат - у тестуванні 17 липня підтвердили результат сертифікату 53,2% абітурієнтів. З математики такий показник становить 23,22%, з правознавства - 80,49%, з біології - 53,41%, фізики - 20% і хімії - 97,37%», - зазначив В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ, наголосивши, що абітурієнтам пропонувалися вдруге ті самі завдання.

На думку почесного президента НаУКМА, це з високою ймовірністю свідчить про нетривкий характер знань шкільних випускників.

«Є підстави прогнозувати, що знання, які перевіряються тестами ЗНО, є нетривкими. Більше того, при такій однозначній спрямованості тестів педагоги очікують, що учні в школі будуть вивчати лише ті предмети, які в майбутньому будуть тестуватися», - наголосив В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ.

Причиною того, що наявні загальнодержавні тестові програми не дозволяють повністю оцінити потенціал абітурієнтів, на його думку, є недосконалість методики Українського центру оцінювання якості освіти, котрий розробляв тести.

«Вона (методика) будується виключно на репродуктивній базі, тобто перевіряє тільки суму знань, засвоєних у школі або «натасканих» репетиторами», - пояснив почесний президент НаУКМА.