На Івано-Франківщині розбився вертоліт "Мостобуду"

На Івано-Франківщині сьогодні при падінні вертольота загинули троє людей. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Мінтрансзв`язку, аварія сталася біля села Черганівка Косівського району. Тип авіамашини, на борту якої був напис "Мостобуд", визначається.

Це друга за добу аварія вертольота в Україні. Як повідомляв УНІАН, напередодні в результаті падіня вертольота Мі-2 загинули двоє людей у Криму. Виконуючи плановий переліт із с.Заповітне до с.Яковенкове машина впала і спалахнула. Мі-2 належав ВАТ "Авіакомпанія "Кіпарис" з Сімферополя.