У парламенті Канади за участю Джемілєва вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар (фото)

Про це УНІАН повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

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«На сходах парламенту провели мітинг за участю лідера кримськотатарського Мустафи Джемілєва і ряду депутатів канадського парламенту. Його кульмінацією став флеш-моб, під час якого депутати, активісти-правозахисники та представники української громади виклали на галявині перед парламентом золоту «тамгу» - національний символ кримськотатарського народу», - зазначив Шевченко.

«Так сталося, що наш народ об'єднала не дата тріумфу, перемоги, а трагічна дата депортації. Але я вірю, що у нас скоро з'явиться славна дата – дата звільнення Криму від окупації та дата відновлення територіальної цілісності України», - заявив на мітингу Джемілєв.

За словами посла, Джемілєв проводить переговори з канадськими урядовцями та парламентарями щодо ще більш жорсткої позиції Канади в питаннях Криму, а також переконує канадців надати підтримку кримським татарам, які піддаються загострюється репресій в окупованому Криму, допомогти переселенцям, вимушеним покинути Крим, сприяти поширенню правдивої інформації на півострові і створити міжнародну платформу для початку переговорів про майбутню деокупацію Криму.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Україні проходять меморіальні заходи з нагоди 72-ї річниці депортації кримських татар.