У Черновецького хочуть продати 10 кінотеатрів

Голова комісії Київради з питань культури, радник прем`єр-міністра Олександр БРИГИНЕЦЬ обнародував назви 10 муніципальних кінотеатрів, які Київська міська держадміністрація пропонує продати.

Як повідомив УНІАН О.БРИГИНЕЦЬ, до переліку 10 столичних комунальних кінотеатрів, які можуть бути продані і з часом припинити функціонування як кінотеатри, увійшли: «Братислава», «Лейпциг», «Ленінград», «Росія», кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка, «Київська Русь», «Флоренція», «Екран», «Жовтень», кінотеатр ім. Гагаріна.

При цьому голова комісії зазначив, що на сьогодні в київській власності залишаються 19 кінотеатрів, включаючи названі.

«Наша комісія розглянула пропозицію КМДА і не підтримала її, відклавши остаточне ухвалення рішення на вересень, коли відбудеться відкрите засідання комісії. Сподіваюся, місто знайде можливість зберегти у своїй власності всі 19 кінотеатрів», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 26 квітня 2007 року ухвалила рішення про створення на базі 19 комунальних кінотеатрів нового комунального підприємства Київської міської держадміністрації “Київкінофільм”.

Рішення було ухвалене з метою підвищення якості і конкурентоспроможності українського кіно, пропаганди екранних видів українського і світового мистецтва, організації роботи з широкого використання кіно- і відеофільмів, удосконалення форм кінообслуговування населення Києва тощо.

Планувалося, що до КП “Київкінофільм” входитимуть дитячі спеціалізовані кінотеатри “Єреван”, “Алмаз”, “Старт”, “Факел”, ім. Чапаєва, “Пролісок”, “Промінь”, “Салют”, а також державні комунальні підприємства - кінотеатри “Братислава”, “Лейпциг”, “Ленінград”, “Молодіжний”, “Росія”, ім. Шевченка, ім. Гагаріна, “Жовтень”, “Екран” і комунальні кінотеатри “Київська Русь” і “Флоренція”.