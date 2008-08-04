Газовики у середу розпочинають всеукраїнську акцію протесту

Профспілка працівників газових господарств України заявляє про проведення з 6 серпня Всеукраїнської акції протесту. Про це в інтерв`ю газеті «Дело» повідомив голова Ради профспілки працівників газових господарств України Іван ЯРОВИЙ.

За його інформацією, в Києві працівники газових господарств проведуть мітинги під Кабінетом міністрів і Секретаріатом Президента. Очікується, що в столицю приїдуть понад 5 тисяч чоловік. Серед основних вимог - перегляд діючих тарифів на транспортування газу, збільшення заробітної плати, недопущення масштабних техногенних катастроф на газових мережах, виплата боргів за послуги. У разі невиконання вимог учасники акції - понад чотирьох десятків підприємств з газорозподілу і газифікації – оголосять про безстроковий страйк по всій країні.

«На найвищому державному рівні нам було обіцяно, що питання підвищення тарифів на транспортування природного газу буде остаточно узгоджене до кінця липня. І ми заздалегідь попереджали, що якщо так не буде, ми почнемо протести. Але тяганина продовжується. Питання не вирішене, причому ніхто - ні НКРЕ, ні чиновники міністерств економіки і фінансів - ніхто не може пояснити нам, чому місяць за місяцем не виконуються лютневий указ Президента за підсумками засідання РНБО, три доручення прем`єра за підсумками засідань Кабінету міністрів і спеціальна постанова уряду від 26 червня 2008г», - пояснив причини протесту І.ЯРОВИЙ.

При цьому він додав, що «особисто був присутній на трьох галузевих нарадах за участю прем`єра, і цілком відповідально говорю - Юлія Володимирівна (прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО - УНІАН) підтримала абсолютно всі вимоги, які будуть озвучені на Всеукраїнській акції 6 серпня».

На думку І.ЯРОВОГО, рішення керівництва країни просто саботуються. «І ми хочемо, щоб і нам, і країні публічно пояснили: це так спеціально робиться, щоб потім не було з кого запитати за наслідки? Більш за все мене обурює тут навіть не якась незрозуміла підкилимова гра навколо тарифів, а байдужість і безвідповідальність людей, від яких залежить вирішення цього питання», - пояснив І.ЯРОВИЙ.

За його словами, транспортний тариф - це практично єдине джерело доходу облгазів. «За рахунок його газорозподільні підприємства функціонують: платиться заробітна плата, здійснюється експлуатація і ремонт газових мереж, реалізуються інвестиційні програми - проводиться модернізація газового господарства тощо. Очевидно, що якщо тариф занижений, якщо він економічно не обгрунтований, а, кажучи ширше, якщо фінансування транспортування газу по країні здійснюється державою за залишковим принципом, ні про яку стабільність в роботі ГРС говорити не доводиться».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України рекомендував НКРЕ переглянути тарифи обласних газопостачальних компаній на послуги з розподілу і транспортування і роздрібні ціни на газ для населення з 1 липня.

Нагадаємо, що в Україні працює понад 50 обл- і міськгазів, які транспортують паливо всім категоріям споживачів. За даними Мінпаливенерго, середній тариф підприємств на доставку газу споживачам становить 50,56 грн. - 4,5% від вартості палива для промисловості або бюджетної сфери (1470 грн.). Навіть при зростанні транспортних тарифів на 50% - максимум, якого вимагають газотранспортники, його вартість для споживачів зросте не більше ніж на 25 грн.

Довідка УНІАН. За даними профспілкових організацій, фактична чисельність робітників обласних і міських підприємств з газопостачання і газифікації становить близько 66 тисяч чоловік, або 69% від державних нормативів. Основна причина кадрової кризи в галузі - низька заробітна плата, яка на 300 грн. нижче, ніж середня по країні.

Джерелом виплат заробітної плати і інвестицій в розвиток мереж є тариф на транспортування і розподіл природного газу, який останній раз незначно змінювався влітку 2007 року.

Збитки міськ- і облгазів тільки за 2007 рік, через невідповідність діючих тарифів економічно обгрунтованому рівню, перевищили 400 млн. грн.