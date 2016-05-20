Марш полку "Азов" у центрі Києва: поліція заперечила повідомлення про постраждалих і вибухові пакети

Про це повідомила речник поліції Києва Оксана Блищик, передає " Українська правда ".

"Жодних постраждалих під час акції не було. Так само не підтверджується інформація про використання вибухових пакетів. Якби їх там використовували, поліція би обов'язково вжила заходів", - зазначила Блищик.

При цьому вона додала, що мітингувальники дійсно використовували файєри і димові шашки.

Читайте також"Вимога нації - ні капітуляції!": "Азовці" оголосили про завершення маршу, поліція не знімає кордони (фото)Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в столиці відбувся організований полком "Азов" марш, учасники якого вимагають не допустити виборів на окупованих територіях Донбасу.

Перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що сьогоднішня акція мирна, але попереджувальна для влади, щоб та не піддавалася на вмовляння з-за кордону робити російським окупантам якісь поступки і проводити вибори.

Раніше ЗМІ повідомили, що під час маршу "Азову" у нацгвардійців кинули кілька вибухових пакетів, в одного бійця травмована рука.