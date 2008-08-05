Зросла вартість житла на вторинному ринку Києва

Середня вартість житла на вторинному ринку Києва за минулий тиждень (з 28 липня по 4 серпня) зросла на 0,7% (21 дол.) - до 2 тис. 791 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «Канзас» (м. Київ).

Як зазначається в повідомленні, підсумки минулого тижня показали, що після невеликого уповільнення, ціни на квартири в столиці знову почали зростати.

На думку аналітиків компанії, така динаміка зростання цін пов`язана з невизначеністю на первинному ринку. «Адже багато забудовників в даний час частково скоротили будівництво, тим самим повернувши споживчий попит на ринок вторинного житла. Таким чином, затребуваність «вторички» підштовхнула продавців до підвищення цін», - зазначають в консалтинговій компанії.

Експерти «Канзасу» також повідомляють, що індекс цінового очікування вторинної житлової нерухомості Києва за минулий тиждень підвищився до 0,7%. «Таке значення індексу вартості дає підстави припускати підвищення цін на вторинну нерухомість Києва», - говориться в повідомленні.

При цьому значення індексу дохідності вторинного житла за червень ц.р. становило 2,8%.

Експерти зазначають, що дохідність вторинного київського житла в червні 2008 року була в 4 рази більше середньозваженої ставки дохідності за довгостроковими банківськими депозитами (у травні 2008 року - 11,6%), що робить вкладення коштів у нерухомість більш прибутковим.

Як повідомляв УНІАН, за даними компанії «Канзас», середня вартість житла на вторинному ринку Києва за 1-е півріччя цього року зросла на 9,7% (269 дол.) - до 2 тис. 771 дол. за 1 кв. м.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія "Канзас" займається аналізом ринку нерухомості Києва та інших великих міст України. Зараз у базі даних, на підставі якої будуються графіки індексів Києва з 2005 року, 270 тис. оголошень про продаж квартир.