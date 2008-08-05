Міськрада Керчі спростовує свою інформацію про активність павуків

Інформаційно-аналітичний відділ виконавчого комітету Керченської міської ради сьогодні спростував свою ж інформацію про те, що за останні два тижні від укусів павуків-каракуртів до реанімації міста було доставлено 5 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, напередодні міськрада Керчі розповсюдила інформацію про те, що «для полегшення стану постраждалих від отруйних укусів було вжито всіх необхідних заходів і їхньому життю нічого не загрожує, хоча стан залишається тяжким», а «керченські медики говорять, що випадки укусу каракурта не рідкість, але цього року павуки чомусь проявляють небувалу агресивність».

Дана інформація була поширена з посиланням на міськраду в багатьох українських і кримських ЗМІ. Сьогодні ж відділ виконкому міськради Керчі спростував своє повідомлення, заявивши, що «інформація про наступ на Керч отруйних павуків не підтвердилася». «У засобах масової інформації пройшло повідомлення про те, що в Керчі до міськлікарні будо доставлено кількох чоловік, укушених отруйним павуком-каракуртом. Інформація була перевірена і не підтвердилася», - говориться в повідомленні. Посилаючись на дані керченської санепідемстанції, інформаційно-аналітичний відділ повідомляє, що до СЕС «подібних даних з міських лікарень не передавали, тобто інформація залишається на рівні балачок».

«Але, враховуючи те, що у південних регіонах України, зокрема й у в Криму, останнім часом спостерігаються випадки активізації укусів людей комахами, зокрема кліщами і різними комахами, міська санітарна служба проводить профілактичну роботу з жителями, постійно інформуючи їх про те, як поводитися в тих або інших ситуаціях», - говориться в повідомленні інформаційно-аналітичного відділу.

Один із співробітників даного відділу повідомив кореспонденту УНІАН, що вчора його колега відправив у ЗМІ «неперевірену інформацію», тому сьогодні довелося розсилати спростування.

А в керченській реанімації УНІАН повідомили, що за останні два тижні до лікарні було доставлено двох людей, укушених павуками. При цьому там додали, що люди вже виписані. У лікарні також зазначили, що випадки укусів павуків фіксуються щороку, і цього року особливої «павучої» активності в Керчі не спостерігається.