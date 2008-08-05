За низьких цін фермерові простіше спалити зерно, ніж продавати

Генеральний директор приватного сільськогосподарського підприємства «АСКОН» (Запорізька область) Геннадій НОВІКОВ стверджує, що деякі його колеги заявляли про намір знищити врожай на знак протесту проти низьких закупівельних цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.НОВІКОВ повідомив сьогодні під час розширеної наради в уряді з питань розвитку агропромислового комплексу країни.

«Минулого року 20 центнерів коштувало стільки ж, скільки сьогодні 36, якщо вважати по фуражній пшениці, і що робити аграрію – він не знає. Є приклади, коли фермери хотіли спалити свій урожай на знак протесту проти низьких закупівельних цін», - сказав Г.НОВІКОВ.

На його думку, збільшення бюджету Аграрного фонду на 1 млрд. грн. є недостатнім для того, щоб врегулювати закупівельні ціни.

У розмові з кореспондентом УНИАН Г.НОВІКОВ уточнив, що про свій намір спалити врожай заявляв один з фермерів Запорізької області. «Цю ситуацію ми розрулили і цього не сталося. Для цього існують і працюють громадські організації, щоб таких прецедентів не було», - пояснив він.

Г.НОВІКОВ також вважає, що ухвалене сьогодні рішення уряду про пролонгацію терміну повернення сільгоспвиробниками кредитів до 1 січня 2009 року дасть змогу попередити можливі в майбутньому спроби фермерів знищити врожай.