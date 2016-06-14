"Пройшов через тортури і біль": Афанасьєв звернувся до іноземних журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час церемонії зустрічі його та Юрія Солошенка з президентом України Петром Порошенком.

“Якщо тут є закордонні журналісти, я хочу до вас звернутися. Я пройшов через катування та біль, як і багато інших людей. Я прошу вас не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику, не скасовувати жодних (санкцій - УНІАН). Дякую вам. Не відмовляйтесь. І може, в найближчий час повернуться Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші українські політарештанти”, - сказав Афанасьєв.

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Як повідомляв УНІАН, Путін сьогодні підписав укази про помилування незаконно засуджених в РФ Афанасьєва і Солошенко. Літак Міністерства оборони України зі звільненими українськими політв'язнями Юрієм Солошенком і Геннадієм Афанасьєвим на борту приземлився в аеропорту "Бориспіль", після чого обох українців у супроводі кортежу вивезли в лікарню. Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Афанасьєва і Солошенка обміняли на двох громадян Росії, які мають відношення до «одеських подій».