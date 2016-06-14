"Пройшов через тортури і біль": Афанасьєв звернувся до іноземних журналістів
Через іноземних журналістів Геннадій Афанасьєв закликав уряди їхніх держав не скасовувати санкції проти Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час церемонії зустрічі його та Юрія Солошенка з президентом України Петром Порошенком.
“Якщо тут є закордонні журналісти, я хочу до вас звернутися. Я пройшов через катування та біль, як і багато інших людей. Я прошу вас не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику, не скасовувати жодних (санкцій - УНІАН). Дякую вам. Не відмовляйтесь. І може, в найближчий час повернуться Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші українські політарештанти”, - сказав Афанасьєв.
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Як повідомляв УНІАН, Путін сьогодні підписав укази про помилування незаконно засуджених в РФ Афанасьєва і Солошенко. Літак Міністерства оборони України зі звільненими українськими політв'язнями Юрієм Солошенком і Геннадієм Афанасьєвим на борту приземлився в аеропорту "Бориспіль", після чого обох українців у супроводі кортежу вивезли в лікарню. Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Афанасьєва і Солошенка обміняли на двох громадян Росії, які мають відношення до «одеських подій».